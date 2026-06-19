В башкирском селе Николо-Березовка построили дорогу вокруг храма

Основная часть дороги до храма была проложена к 475-летию села Николо-Березовка. В этом году работа продолжилась для того, чтобы объединить в единый маршрут храм, пруд с фонтаном и набережную реки Кама. Подрядчик выполнил асфальтирование проезжей части, монтаж тротуара для разделения пешеходных и транспортных потоков, укрепление обочин.