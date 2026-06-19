В башкирском селе Николо-Березовка построили дорогу вокруг храма

Строительство дороги вокруг Троице-Никольского храма завершили в селе Николо-Березовка Краснокамского района Республики Башкортостан, сообщили в районной администрации. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Основная часть дороги до храма была проложена к 475-летию села Николо-Березовка. В этом году работа продолжилась для того, чтобы объединить в единый маршрут храм, пруд с фонтаном и набережную реки Кама. Подрядчик выполнил асфальтирование проезжей части, монтаж тротуара для разделения пешеходных и транспортных потоков, укрепление обочин.
«С весны 2023 года ведем плановую работу по комплексному развитию 14 сельских поселений района. Николо-Березовка — на особом контроле. В ходе нацпроекта “Инфраструктура для жизни” мы завершили важный этап для увеличения туристического потока. Жители и гости получили благоустроенный маршрут к реке Каме и исторической части села», — отметил глава районной администрации Алексей Горбачев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.