Производство стройматериалов в Ростовской области просело на 5,6% в 2025 году

Тем не менее областные власти не склонны драматизировать ситуацию. По их оценке, местная промышленность строительных материалов в целом закрывает потребности регионального строительного комплекса и располагает резервами для дальнейшего роста — прежде всего благодаря инвестиционной привлекательности Дона.