Создан подход, позволяющий определить пол цыпленка внутри яйца

Эти частицы света можно улавливать при помощи оптических спектроскопов и использовать для составления внутренней трехмерной карты яйца, на которой можно увидеть формирующийся зародыш, его кровеносные сосуды, желток, белок и другие структуры уже на восьмой день после начала инкубации. В перспективе, это позволит не только определять пол птицы, но и также наблюдать за развитием отдельных тканей и частей ее тела внутри яйца.