Создан подход, позволяющий определить пол цыпленка внутри яйца

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Европейские физики разработали технологию, которая позволяет точно определить пол цыпленка еще до его рождения при помощи лазерного луча, оптического спектроскопа и специального алгоритма. Это позволит владельцам птицеферм сократить расходы и решить вопросы этического характера, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Newton.
«Мы открыли ранее неизвестный феномен, который позволяет неинвазивным образом наблюдать за развитием эмбриона внутри инкубируемых яиц. Это позволит фермерам и владельцам птицефабрик разрешить этическую дилемму, связанную с практикой выбраковки самцов при выращивании кур», — заявил научный сотрудник Вагенингенского университета (Нидерланды) Леннард ван ден Твиль, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как объясняют ученые, цыплята мужского пола на крупных птицефабриках и фермах обычно уничтожаются сразу после их рождения, что связано с низкой скоростью их роста и неспособностью откладывать яйца. Эта практика порождает массу вопросов этического характера и провоцирует протесты со стороны экоактивистов, которые во многих странах мира продвигают идею законодательно запретить уничтожение птенцов.
Европейские физики предложили решить эту проблему при помощи созданной ими технологии, которая опирается в своей работе на тот факт, что скорлупа яйца необычным образом влияет на движение частиц света в видимой и инфракрасной части спектра. Оказалось, что она является своеобразной «ловушкой» для попавших внутрь яйца фотонов, которая заставляет частицы света многократно пройти через всю толщу яйца прежде чем им удается выйти во внешнюю среду.
Эти частицы света можно улавливать при помощи оптических спектроскопов и использовать для составления внутренней трехмерной карты яйца, на которой можно увидеть формирующийся зародыш, его кровеносные сосуды, желток, белок и другие структуры уже на восьмой день после начала инкубации. В перспективе, это позволит не только определять пол птицы, но и также наблюдать за развитием отдельных тканей и частей ее тела внутри яйца.
«Нас сильно удивило то, насколько эффективно яичная скорлупа захватывает и удерживает фотоны. В среднем, они пролетают внутри нее около двух метров до того, как частицам света удается “сбежать” из яйца, что является очень высоким значением для природных материалов. Возможно, что подобная особенность яиц может защищать зародыш от действия солнечного ультрафиолета или уменьшать потери тепла в то время, когда родители будущих птенцов покидают гнездо для поисков пищи», — подытожил научный сотрудник Миланского технического университета (Италия) Вамши Даматгла, чьи слова приводит пресс-служба журнала.