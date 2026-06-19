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В России утвердили программу изучения арабского языка в школах

Новая программа изучения арабского языка в школах начнет действовать 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Уточняется, что министр провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты.

Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак создан по поручению президента РФ на базе Областной гимназии имени Е. М. Примакова в октябре 2024 года. Его работа направлена на консолидацию ресурсов России и ОАЭ для развития и укрепления межгосударственного сотрудничества в сфере образования, изучения языков двух стран, стимулирования творчества и межкультурной коммуникации между детьми и взрослыми, в том числе учителями, двух стран.

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