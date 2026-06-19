В России утвердили программу изучения арабского языка в школах

Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак создан по поручению президента РФ на базе Областной гимназии имени Е. М. Примакова в октябре 2024 года. Его работа направлена на консолидацию ресурсов России и ОАЭ для развития и укрепления межгосударственного сотрудничества в сфере образования, изучения языков двух стран, стимулирования творчества и межкультурной коммуникации между детьми и взрослыми, в том числе учителями, двух стран.