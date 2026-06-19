В Волгограде у экс-депутата Короткова забрали в доход государства 164 млн

Кировский райсуд обратил в доход государства средства экс-депутата Волгоградской облдумы Станислава Короткова. Речь идёт о доходах, в отношении которых отсутствуют сведения, подтверждающие законность их получения, сообщает пресс-служба судов региона.
Бывшего парламентария уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Чтобы создать видимость его соблюдения, он указывал, что передал матери и дочери доли в уставных капиталах компаний «Комплексстрой», «Компания СтройИнвест» и «Земля Профи».
«Фактически Коротков руководил Земля Профи», давал указания директору и сотрудникам по вопросам распределения финансовых потоков. Также сам экс-депутат и его вышеуказанные родственники принимали активное участие в деятельности «Компания СтройИнвест». Их деятельность была согласованной", — уточняют в пресс-службе.
С 2020-го по 2025 годы на счета Короткова от подконтрольных юр лиц «Завод стальных конструкций» и «Компания СтройИнвест» поступило более 164,8 млн рублей. Эти средства он не декларировал в справках о доходах. Они перешли государству.
«Решение суда подлежит немедленному исполнению, но в законную силу оно не вступило и может быть обжаловано», — подчеркивают в суде.
Прежде было арестовано 65 объектов недвижимости в Волгограде, Волжском, Москве, Красногорске, Татарстане и Калмыкии, принадлежащих Короткову, чтобы обеспечить исполнение решения суда.
Ранее суд заставил «Земля Профи» выплатить 3 млн рублей сыну-инвалиду, отца которого убил лист фанеры, сорвавшийся со здания гостиницы-долгостроя на Краснознаменской.