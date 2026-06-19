Зеленоградские власти пообещали избавить город от фотографов с голубями и прочего нелегального бизнеса

«Но мы работу ведём, и активную, — заверил Александр Китаев. — Думаю, что вот-вот она начнёт приносить результаты. Это межведомственное взаимодействие различных структур. Не всё может быть в полномочиях муниципального контроля, не всё может быть в полномочиях правоохранительных органов. Но мы механизм придумали и в ближайшее время будем его реализовывать».