Жителя Ростовской области наказали за поджог дымовой шашки на футбольном матче

Как уточнили в ведомстве, болельщик грубо нарушил правила поведения в мае 2026 года во время матча между ФК «Азов» и «СКА Ростов-на-Дону». Игра проходила в рамках соревнований на Кубок Губернатора — чемпионата Ростовской области на территории «Спортивного комплекса имени Лакомово».