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Жителя Ростовской области наказали за поджог дымовой шашки на футбольном матче

Отправили под арест и запретили посещать матчи: болельщика наказали за поджог дымовой шашки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителя Азовского района наказали за поджог дымовой шашки на футбольном матче. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, болельщик грубо нарушил правила поведения в мае 2026 года во время матча между ФК «Азов» и «СКА Ростов-на-Дону». Игра проходила в рамках соревнований на Кубок Губернатора — чемпионата Ростовской области на территории «Спортивного комплекса имени Лакомово».

— Нарушитель совершил поджог дымовой шашки и тем самым создал угрозу для себя и окружающих, находящихся на на спортивном мероприятии, — отметили в УФСБ.

Ситуацию рассмотрели в Азовском городском суде. Хулигану назначили пять суток административного ареста (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ). Кроме того, ему на год запретили посещать спортивные соревнования.

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