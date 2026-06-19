Воронежская облдума поддержит лыжероллерный фестиваль в «Олимпике»

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов пригласил жителей Воронежа, в том числе семьи с детьми, присоединиться к фестивалю. Он отметил, что такие соревнования важны не только для профессиональных спортсменов, но и для развития массового и детского спорта.