Воронежская облдума поддержит лыжероллерный фестиваль в «Олимпике»

Открытый лыжероллерный фестиваль «Единство! Спорт! Воронеж!» пройдет 4 июля на базе спортивного комплекса «Олимпик». Мероприятие организуют при поддержке регионального парламента.
Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов пригласил жителей Воронежа, в том числе семьи с детьми, присоединиться к фестивалю. Он отметил, что такие соревнования важны не только для профессиональных спортсменов, но и для развития массового и детского спорта.
По словам Матузова, для него как куратора проекта «Детский спорт» принципиально, чтобы дети видели перед собой спортивные ориентиры и могли брать пример с действующих чемпионов.
Губернатор Александр Гусев отметил, что проведение фестиваля подтверждает роль Воронежа как одного из спортивных центров страны. По его словам, мероприятие может стать значимым событием в календаре всероссийских соревнований и одновременно семейным спортивным праздником для горожан.
В фестивале смогут принять участие как профессиональные атлеты, так и спортсмены-любители разных возрастов. Вход для зрителей будет свободным.
Программа включает соревновательную часть, интерактивные площадки, ярмарку спорта, гастрономические зоны и фотозону. Также запланированы мастер-класс и автограф-сессия с участием известных представителей отечественного лыжного спорта. В частности, в Воронеж приедет трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Интерактивные площадки будут работать с 16:00 и до завершения фестиваля. Спортивный праздник закончится церемонией награждения и выступлением вокальной группы «Фермата».
В день проведения мероприятия, 4 июля, с 14:00 до 22:00 выход на лыжероллерную асфальтированную трассу спорткомплекса «Олимпик» будет закрыт. Ограничение связано с обеспечением безопасности спортсменов и зрителей.