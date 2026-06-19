Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за неделю 15 — 19 мая 2026 года

Дайджест главных новостей 15 — 19 мая 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Центробанк РФ снизил ключевую ставку

Источник: Банк России

Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25%. Это девятое снижение «ключа» подряд и четвертое — в 2026 году.

Московский регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Московский регион 18 июня подвергся беспрецедентной атаке БПЛА: силы ПВО сбили около 194 беспилотников. Зафиксированы локальные разрушения в Подмосковье, ранены 18 человек.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, который предусматривает завершение боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Церемония состоялась в Версале в рамках рабочего ужина американского лидера с президентом Франции.

ВС Украины атаковали автобус с детьми в Брянской области

Источник: РИА "Новости"

Украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу.

МО РФ: средства ПВО за неделю сбили 3909 БПЛА

Источник: РИА "Новости"

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили 3909 БПЛА самолетного типа, 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше