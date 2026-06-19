Главные новости за неделю 15 — 19 мая 2026 года

Центробанк РФ снизил ключевую ставку
Регулятор принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25%. Это девятое снижение «ключа» подряд и четвертое — в 2026 году.
Московский регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании
Президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, который предусматривает завершение боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Церемония состоялась в Версале в рамках рабочего ужина американского лидера с президентом Франции.
ВС Украины атаковали автобус с детьми в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал автобус в Брянской области, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу.
МО РФ: средства ПВО за неделю сбили 3909 БПЛА
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили 3909 БПЛА самолетного типа, 89 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 8 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», сообщили в Минобороны РФ.