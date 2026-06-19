Более 39 тыс. жителей Смоленщины оформили Пушкинскую карту за 5 месяцев

Жители Смоленской области с 1 января по 12 мая этого года оформили более 39 тыс. Пушкинских карт, сообщили в пресс-службе правительства региона. Программа реализуется при поддержке нацпроекта «Семья».
По данным Министерства культуры РФ, все 39 тыс. карт, выпущенных оператором ВТБ, являются действующими, число карт с одной транзакцией превысило 23 тыс. штук. С начала года жители области потратили по программе «Пушкинская карта» более 22 млн рублей, из которых 8 млн рублей — на билеты в кино.
«Пушкинская карта остается одним из самых востребованных культурных проектов для молодежи. Мы ожидаем очередную волну активных транзакций в период летних каникул, ведь именно в свободное от учебы время школьники и студенты чаще посещают выставки, концерты и спектакли. Сейчас воспользоваться Пушкинской картой можно в большинстве культурных учреждений региона, число участников программы с каждым годом растет», — отметил управляющий ВТБ в Смоленской области Дмитрий Жабеев.
Напомним, программа «Пушкинская карта» доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет на карту субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, 2 тыс. рублей из этого лимита доступно для покупки билетов в кинотеатры. Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура», ВТБ Онлайн, а также в любом офисе банка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.