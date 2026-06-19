Более 39 тыс. жителей Смоленщины оформили Пушкинскую карту за 5 месяцев

Напомним, программа «Пушкинская карта» доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Государство ежегодно перечисляет на карту субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, 2 тыс. рублей из этого лимита доступно для покупки билетов в кинотеатры. Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура», ВТБ Онлайн, а также в любом офисе банка.