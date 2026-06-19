Как выбрать настоящий квас: советы экспертов

Обратите внимание на тип кваса: он может быть фильтрованным и нефильтрованным. Нефильтрованный неосветлённый квас — самый «живой»: в нём допускается осадок, он содержит больше полезных веществ, но хранится недолго. Осветлённый нефильтрованный квас проходит дополнительную обработку, и осадка в нём уже быть не должно. Фильтрованный вариант дольше сохраняет свежесть за счёт сепарирования или фильтрования.