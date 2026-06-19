Как выбрать настоящий квас: советы экспертов

Лето — время освежающих напитков, и квас по‑прежнему остается одним из самых популярных. Но как не ошибиться с выбором и найти на полке именно тот самый, традиционный квас?
Главное правило — внимательно изучите этикетку. Настоящий квас производится по стандарту 31494−2012. Если на упаковке указан номер 28188−2014, перед вами не квас, а безалкогольный газированный напиток, сделанный по другой рецептуре.
Основа классического кваса — зерновое сырьё: рожь, пшеница, ячмень или продукты их переработки. Напиток получают путём брожения с использованием дрожжей и молочнокислых бактерий. В современном производстве допускается технология незавершённого спиртового брожения, а для регулировки кислотности могут добавлять молочную или лимонную кислоту — этот факт обязательно должен быть отражён в составе.
Обратите внимание на тип кваса: он может быть фильтрованным и нефильтрованным. Нефильтрованный неосветлённый квас — самый «живой»: в нём допускается осадок, он содержит больше полезных веществ, но хранится недолго. Осветлённый нефильтрованный квас проходит дополнительную обработку, и осадка в нём уже быть не должно. Фильтрованный вариант дольше сохраняет свежесть за счёт сепарирования или фильтрования.
Срок годности тоже многое скажет о продукте. Непастеризованный квас хранится до месяца и требует холодильника. Пастеризованный может стоять на полке до года, но тепловая обработка иногда влияет на вкус — особенно это заметно у светлых сортов.