В Орле начали передачу транспорта на областной уровень

По данным Rusprofile, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) зарегистрировали в Орле в январе 2004 года. Единственным учредителем выступает Орловская область. Уставный капитал организации составляет 18,5 млн руб. С 27 февраля 2026 года обязанности генерального директора исполняет Игорь Афонин, до него ТТП руководил Игорь Косолапов. В 2025 году выручка предприятия составила 249,7 млн руб., что на 13,3% ниже показателя 2024-го (288,1 млн руб.). При этом чистый убыток сократился до 57 млн руб. по сравнению с убытком в 330,5 млн годом ранее.