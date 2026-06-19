Водитель из Калининграда предложил сделать на Суворова новый разворот со светофором

В областном «Водоканале» пояснили «Клопс», что по просьбе МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» асфальт был заменен квадратом большей площади. При этом в организации утверждают, что сотрудники «Водоканала» не трогали водосток, а аккуратно срезали старый асфальт вдоль него. Однако местные жители уверяют, что до приезда коммунальщиков (ещё зимой) дыры на тротуаре не было. Кроме того, возмущает и равнодушие: если решили заасфальтировать кусок больший, чем тот, где велись работы, то почему не захватили и яму в нескольких сантиметрах рядом.