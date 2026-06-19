Водитель из Калининграда предложил сделать на Суворова новый разворот со светофором

Калининградцы и жители области продолжают обращать внимание на спорные дорожные решения. В рубрике «Сам себе гаишник» — очередные наблюдения и предложения от водителей и пешеходов.
Избавиться от лишних 560 метров на Суворова.
Калининградец Андрей Романов предлагает организовать дополнительную полосу и разворот на Суворова в районе переулка Нансена.
Левый поворот из этого переулка запретили после капитального ремонта подходов к путепроводу, который завершился весной 2024 года. На участке установили знак «Движение направо» и нанесли двойную сплошную разметку.
Этим выездом пользовались жители более 15 домов на улицах Нансена, Чаадаева и в переулке Нансена. Теперь автомобилистам приходится ехать до перекрёстка Суворова и Узловой либо строить маршрут через улицу Нансена.
В зависимости от выбранного пути расстояние увеличивается на 700−1 400 метров. Андрей показал на схемах, что новый разворот сократит ежедневный путь примерно на 560 метров. Это должно снизить нагрузку на нерегулируемый перекрёсток Нансена и Суворова.
Возвращать левый поворот, по мнению Романова, не стоит. Интенсивный поток по основной магистрали может регулировать светофор. Представленная схема предусматривает две фазы: в одной автомобили смогут развернуться, а пешеходы — перейти дорогу, во второй откроется прямое движение по улице.
С Баженова не разглядеть Тульскую.
На пересечении этих улиц водителям приходится выезжать за стоп-линию, чтобы увидеть приближающиеся машины. Обзор в обе стороны перекрыт: справа — кустами, скрывающими знак «Уступите дорогу» на Тульской, слева — забором частного дома. Стоп-линия нанесена перед знаком «Стоп», однако с этого места оценить дорожную обстановку практически невозможно.
В администрации Калининграда сообщили, что Тульская, Баженова, Ялтинская и другие улицы микрорайона с интенсивным движением, в том числе общественного транспорта, включены в перечень объектов, которым требуется капитальный ремонт. Сроки пока не определены: сначала необходимо найти финансирование и подготовить проекты.
На Нарвской после ремонта трубы оставили яму и разбили водостоки.
Возле дома № 35−37 зимой прорвало трубу. «Водоканал» устранил течь, а образовавшуюся раскоп временно засыпали.
Почти через полгода рабочие вернулись, чтобы уложить постоянное асфальтовое покрытие. Однако один из участков так и остался незавершённым — там лежит песок.
Во время работ повредили покрытие рядом с отремонтированным местом. Теперь здесь зияет новая дыра. Металлические детали водостока сняли и аккуратно сложили у торца дома, где они и лежат по сей день.
В областном «Водоканале» пояснили «Клопс», что по просьбе МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» асфальт был заменен квадратом большей площади. При этом в организации утверждают, что сотрудники «Водоканала» не трогали водосток, а аккуратно срезали старый асфальт вдоль него. Однако местные жители уверяют, что до приезда коммунальщиков (ещё зимой) дыры на тротуаре не было. Кроме того, возмущает и равнодушие: если решили заасфальтировать кусок больший, чем тот, где велись работы, то почему не захватили и яму в нескольких сантиметрах рядом.
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