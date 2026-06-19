Жильцам аварийного дома на улице Клавы Назаровой в Калининграде вручили ключи от новых квартир

«Сегодня вы получаете жильё в удобных домах. Мы рады вместе с вами. Средства на расселение выделяли в том числе и из резервного фонда правительства. Отрадно, что первыми в этом году ключи получают жители улицы Клавы Назаровой. Хочу пожелать вам счастья в новых квартирах. И пообещать, что мы сделаем всё, чтобы благоустроить этот район», — сказала Дятлова.