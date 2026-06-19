Жильцам аварийного дома на улице Клавы Назаровой в Калининграде вручили ключи от новых квартир. Торжественная церемония прошла в пятницу, 19 июня.
Ключи от квартир в доме на Борисовском бульваре вручили глава городской администрации Елена Дятлова и региональный министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.
«Сегодня вы получаете жильё в удобных домах. Мы рады вместе с вами. Средства на расселение выделяли в том числе и из резервного фонда правительства. Отрадно, что первыми в этом году ключи получают жители улицы Клавы Назаровой. Хочу пожелать вам счастья в новых квартирах. И пообещать, что мы сделаем всё, чтобы благоустроить этот район», — сказала Дятлова.
Всего под расселение в аварийном доме попали 12 квартир. Новые квартиры получили восемь семей. Трое собственников выбрали денежную компенсацию, ещё один случай пока рассматривает суд, так как жильцы не согласны с размером выплат.
Всего в 2026 году в Калининграде планируют расселить 15 домов. В них проживает почти 400 человек. На эти цели выделяют около 600 миллионов рублей.