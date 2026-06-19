Дело об убийстве Алены Редько из Аксая передано в Пролетарский суд Ростова

Поначалу Сергей категорически отвергал свою причастность, продолжая настаивать на рассказе о высадке в центре города. Тем не менее накопленная доказательная база в конечном счёте сломила его сопротивление. Он сознался и подробно восстановил картину произошедшего. Согласно установленным следствием обстоятельствам, мужчина накинул пусковой провод на шею задремавшей в салоне автомобиля женщины и задушил её. После этого он вывез тело в лесной овраг, а личные вещи жертвы уничтожил.