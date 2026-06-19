Названы безопасные водоемы для купания в Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области назвало водоемы региона, в которых можно купаться. По состоянию на 19 июня вода в них соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, среди разрешенных:
озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район); озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район); озеро Светлоярское, оба пляжа (Сормовский район); озеро Лунское (Сормовский район); озеро Пестичное (Сормовский район); озеро Больничное (Канавинский район); река Санохта, озеро Верхнее (г. Семенов); пруд «408 км» (г. Арзамас); река Теша (г. Арзамас); озеро "у Крутой горы (г. Богородск); озеро Юрасовское (г.о.г. Бор); озеро Святое, пос. Пушкино (г. Дзержинск); река Белая (г. Городец); Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г Выкса).
Напомним, в Нижегородской области по факту гибели мужчины на водоеме организована доследственная проверка.