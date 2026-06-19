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Воронежцев предупредили о грозе 20 июня

Регион вошел в зону желтой опасности по погоде.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют непогоду в Воронежской области на 20 июня. Регион вошел в зону желтой опасности. По данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, в субботу местами по области ожидаются грозы, период предупреждения — с шести утра и до шести вечера.

По данным Воронежского гидрометцентра, днем в областном центре кратковременный дождь, при грозе порывы ветра будут достигать до 15−17 метров в секунду. Температура днем 21−23°.

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