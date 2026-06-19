Водителя кабриолета, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, арестовали

Днем 20 мая на Похвалинском съезде 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. После ДТП на водителя Mercedes составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. В Госавтоинспекции региона рассказали, что с 2025 года на водителя кабриолета составлен 161 административный материал.