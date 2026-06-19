Разрушительное благоустройство, топливный кризис и ожидание плюшек: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Судя по реакции на новость в социальных сетях, одни калининградцы ожидают, что карта станет чуть ли не панацеей от всех бед, связанных с наплывом туристов. Это высокие цены на продукты, общепит, билеты в музей и прочие «радости» курортного региона. Местные получат скидки. Уже появляются предложения выдавать карту не всем, кто зарегистрирован в области, а ввести ценз оседлости, чтобы претендовать на неё могли лишь те, у кого стаж постоянного пребывания не менее 10 лет.