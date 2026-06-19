Два новых ЛЭП появятся на 91-километровом отрезке трассы М4 «Дон»

Контракт предполагает выполнение работ по принципу «под ключ». На будущего подрядчика возлагается весь спектр обязательств — от подготовки исходно-разрешительной документации и проведения кадастровых работ до оформления прав на земельные участки, строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Примечательно, что на сегодняшний день места прокладки ЛЭП ещё не определены, инженерные изыскания не проводились, а самостоятельные проектные решения отсутствуют — все эти мероприятия предстоит выполнить в рамках заключенного договора. Ввиду значительного объема предстоящих работ конкретные сроки реализации проекта будут зафиксированы непосредственно при подписании контракта.