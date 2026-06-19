Большинство иностранных выпускников БФУ после окончания учебы уезжают из Калининграда

Студенты из Китая приезжают в Калининград для обучения по направлениям «Русский язык и литература. Русский язык как иностранный», «Русский язык как иностранный для бизнеса и образования», а также по англоязычной магистерской программе спортивной подготовки, на которой обучаются спортсмены и выпускники профильных специальностей. В 2027 году планируется запуск совместной образовательной программы «Графический дизайн» для студентов из Китая. Кроме того, ряд программ БФУ им. И. Канта реализует совместно с Белорусским государственным университетом.