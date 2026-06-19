Большинство иностранных выпускников БФУ после окончания учебы уезжают из Калининграда

Большинство иностранных студентов, окончивших Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, после выпуска возвращаются на родину. Об этом 19 июня на пресс-конференции в региональном инфоцентре ТАСС сообщили врио проректора по образовательной деятельности Максим Лисогор и заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Высшей школы медицины Александр Пашов.
«Остаются, но единицы. Большинство из них уезжают, потому что они востребованы у себя на родине», — отметил Александр Пашов.
По словам Максима Лисогора, ежегодно университет принимает около 450 иностранных студентов. Одной из наиболее популярных среди них остается англоязычная программа «Лечебное дело», на которую каждый год зачисляют около 200 человек. Наибольший интерес к ней проявляют абитуриенты из Индии.
«Очень востребованных и обеспеченных специалистов наш медицинский институт готовит для Индии. Поверьте, очень. Они настолько там действительно востребованы, что, конечно, большинство из них реализуется у себя на родине», — отметил Максим Лисогор.
Студенты из Китая приезжают в Калининград для обучения по направлениям «Русский язык и литература. Русский язык как иностранный», «Русский язык как иностранный для бизнеса и образования», а также по англоязычной магистерской программе спортивной подготовки, на которой обучаются спортсмены и выпускники профильных специальностей. В 2027 году планируется запуск совместной образовательной программы «Графический дизайн» для студентов из Китая. Кроме того, ряд программ БФУ им. И. Канта реализует совместно с Белорусским государственным университетом.
По словам Лисогора, приоритетными направлениями для привлечения иностранных абитуриентов остаются Индия, Китай, страны СНГ и Балтии.