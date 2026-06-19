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Ростовская область и Узбекистан хотят запустить совместные туристические маршруты

Ростовская область и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Ростовской области прошла встреча губернатора и генерального консула Республики Узбекистан. Стороны обсудили расширение торговых связей, совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, а также перспективы образовательного и туристического обмена.

В сфере туризма генконсул рассказал о развитии культурного, гастрономического и молодежного туризма в Самаркандской и Бухарской областях. Он предложил наладить прямые контакты между туроператорами для создания совместных маршрутов. Губернатор поддержал идею, отметив, что у Ростовской области большой туристический потенциал.

Также обсуждалось обновление плана сотрудничества с Джизакской областью на 2027−2028 годы и возможное расширение партнерства за счет новых регионов. Кроме того, дипломат пригласил донской бизнес участвовать в проектах свободной экономической зоны «Термез».

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