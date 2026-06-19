Ростовская область и Узбекистан хотят запустить совместные туристические маршруты

В сфере туризма генконсул рассказал о развитии культурного, гастрономического и молодежного туризма в Самаркандской и Бухарской областях. Он предложил наладить прямые контакты между туроператорами для создания совместных маршрутов. Губернатор поддержал идею, отметив, что у Ростовской области большой туристический потенциал.