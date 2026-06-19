Тревогу забила мать: челябинской омбудсмен добилась операции для осужденного

В аппарат уполномоченного по правам человека обратилась жительница Челябинской области: ее сын, находящийся под стражей в местном СИЗО, перенес операцию на колене, но после вмешательства его состояние только ухудшилось. Женщина утверждала, что парню нужна срочная помощь, а медики ее не оказывают.