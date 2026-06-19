Шуваев победил в праймериз ЕР перед выборами губернатора Белгородской области

«Это серьезная ответственность перед нашим президентом, который поручил мне управлять родным регионом. Перед Белгородской землей, где я родился и вырос. Перед земляками, которые пятый год в тяжелых условиях держат оборону от врага», — написал врио губернатора и поблагодарил однопартийцев за всестороннюю поддержку. Среди ключевых задач он назвал обеспечение безопасности приграничья и восстановление разрушенного, развитие аграрного и промышленного секторов, поддержку семей и участников СВО, воспитание подрастающего поколения.