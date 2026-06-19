Липецкого поставщика питания внесли в «черный список» за срыв 19 контрактов

Теперь в течение двух лет компания будет отстранена от участия в государственных и муниципальных закупках. В УФАС отметили, что ООО «Прибой» пренебрежительно отнеслось к исполнению возложенных на него обязанностей и не приняло необходимых мер для соблюдения норм и правил действующего законодательства.