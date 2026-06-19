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До лета 2027 года закроют участок дороги Полесск — Головкино — Матросово

Связано это с необходимостью провести ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

До лета 2027 года будет закрыт участок дороги Полесск — Головкино — Матросово в Полесском районе. Об этом сообщает мининфраструктуры региона.

«С 29 июня 2026 года по 28 июня 2027 года в связи с капитальным ремонтом на участке автомобильной дороги Полесск — Головкино — Матросово от ул. Портовой до ул. Мелиораторов в пос. Стройном Полесского района будет временно закрыто движение транспорта», — говорится в сообщении.

Проехать можно будет по переулку Светлому, где в дни проведения ремонта будут дежурить регулировщики.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и выбирать маршруты заранее.