До лета 2027 года закроют участок дороги Полесск — Головкино — Матросово

До лета 2027 года будет закрыт участок дороги Полесск — Головкино — Матросово в Полесском районе. Об этом сообщает мининфраструктуры региона.
«С 29 июня 2026 года по 28 июня 2027 года в связи с капитальным ремонтом на участке автомобильной дороги Полесск — Головкино — Матросово от ул. Портовой до ул. Мелиораторов в пос. Стройном Полесского района будет временно закрыто движение транспорта», — говорится в сообщении.
Проехать можно будет по переулку Светлому, где в дни проведения ремонта будут дежурить регулировщики.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию и выбирать маршруты заранее.