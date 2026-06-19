В Калининграде водитель «УАЗа Патриот» сбил световую опору и скрылся, его лишили прав

Инспекторы в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой водитель «УАЗа Патриот» нарушает правила дорожного движения. 16 июня около 17:20 водитель внедорожника двигался по улице Виктора Денисова в районе дома № 12. Он допустил наезд на световую опору, повредив её, после чего покинул место происшествия.