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В КЧР пропал турист после опрокидывания катамарана на горной реке

На горной реке Учкулан в Карачаево-Черкесии перевернулся катамаран с двумя туристами. Один человек спасся, второго унесло течением. На месте происшествия работают спасатели МЧС.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В республике ведутся поисково-спасательные работы на реке Учкулан, где в результате опрокидывания катамарана пропал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

Инцидент произошел во время сплава. По предварительным данным ведомства, катамаран с двумя туристами перевернулся на воде.

«По предварительной информации, при сплаве по водоему произошло опрокидывание катамарана с двумя туристами», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в MAX.

Один из туристов сумел самостоятельно выбраться на берег, второго мужчину унесло сильным течением. Ведутся поиски.

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