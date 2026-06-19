В КЧР пропал турист после опрокидывания катамарана на горной реке

В республике ведутся поисково-спасательные работы на реке Учкулан, где в результате опрокидывания катамарана пропал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
Инцидент произошел во время сплава. По предварительным данным ведомства, катамаран с двумя туристами перевернулся на воде.
«По предварительной информации, при сплаве по водоему произошло опрокидывание катамарана с двумя туристами», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в MAX.
Один из туристов сумел самостоятельно выбраться на берег, второго мужчину унесло сильным течением. Ведутся поиски.