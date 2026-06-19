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Черномаз объяснил, почему аварийщиков планомерно переселяют в район улицы Левитана

Министр заметил, что расселение и подбор квартир в Калининграде возможны благодаря масштабному инвестиционному проекту.

Район улицы Левитана в Калининграде в последние годы стал местом компактного проживания бывших владельцев аварийного жилья. В пятницу, 19 июня, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз пояснил, почему так произошло, и плохо ли это.

"При приобретении квартир мы не ориентируемся только на этот район или ещё на какие-то иные параметры. Но важно понимать, что в своё время у нас с Фондом жилищного и социального строительства Калининградской области был подписан масштабный инвестиционный проект, в соответствии с которым Фонд, принимая земельный участок в освоение, давал нам льготную возможность по приобретению, благоустроенных квартир с ремонтом и с возможностью вручения ключей.

Таким образом мы сокращаем инвестиционный цикл от момента поиска квартир до вручения ключей. Это очень важно", — сообщил Черномаз.

Министр объяснил, что подбор небольших земельных участков и работа с застройщиками — сложный процесс. Кроме того, застройщики, по его словам, не всегда согласны приходить на удобные для властей участки.

«В данный момент территория [район улицы Левитана] планомерно осваивается, и я вас уверяю, что через два-три года вы вообще не узнаете этот район. Особенно после того, как будет завершена школа, — продолжил Черномаз. — Как сказал застройщик, в следующем году у нас заканчивается строительство квартала жилых домов, где на первых этажах будет детская и взрослая поликлиника. То есть вся социалка будет в пешей доступности. Таких новых благоустроенных районов, которые комплексно подходят к освоению территории, не так много в Калининграде. Это один из лучших примеров».

Что касается транспортного сообщения с другими частями города, то тут, по словам Черномаза, проблема пока не решена, однако у города и области есть планы по развитию улично-дорожной сети этого района.

«Конечно же, хочется всё и сейчас. Если мы говорим, что кому-то куда-то надо или не надо, это про транспортную доступность, и мы её тоже будем развивать. И уже на это есть определённые планы, которые и профинансированы, и обеспечены, и выполняются. А мы говорим о создании комфортных условий для повседневного проживания в районах. Есть же хорошие районы и хорошие дома, но когда ты выходишь из подъезда, то поблизости кроме красивого подъезда нету ничего», — заключил министр.

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