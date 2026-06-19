Черномаз объяснил, почему аварийщиков планомерно переселяют в район улицы Левитана

«Конечно же, хочется всё и сейчас. Если мы говорим, что кому-то куда-то надо или не надо, это про транспортную доступность, и мы её тоже будем развивать. И уже на это есть определённые планы, которые и профинансированы, и обеспечены, и выполняются. А мы говорим о создании комфортных условий для повседневного проживания в районах. Есть же хорошие районы и хорошие дома, но когда ты выходишь из подъезда, то поблизости кроме красивого подъезда нету ничего», — заключил министр.