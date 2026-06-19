В парке Героев-летчиков Волгограда открыли новое пространство

Вторая очередь второго этапа обновления парка затронула участок между уже обновленным пространством, парковкой, прилегающей к жилым домам, и прудом. Там появились зеленые прогулочные аллеи с парковым освещением и мебелью, детские игровые площадки с каруселью, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, шахматные столы, перголы с качелями. На новом участке парка смонтировали систему автополива и видеонаблюдения, а также санитарную модульную зону.