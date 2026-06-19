В парке Героев-летчиков Волгограда открыли новое пространство

Новое пространство открыли 12 июня в парке Героев-летчиков в Волгограде в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.
Вторая очередь второго этапа обновления парка затронула участок между уже обновленным пространством, парковкой, прилегающей к жилым домам, и прудом. Там появились зеленые прогулочные аллеи с парковым освещением и мебелью, детские игровые площадки с каруселью, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, шахматные столы, перголы с качелями. На новом участке парка смонтировали систему автополива и видеонаблюдения, а также санитарную модульную зону.
Напомним, благоустройство парка Героев-летчиков стартовало в 2018 году. Благодаря активности жителей во всероссийском голосовании за объекты благоустройства развитие пространства продолжилось в 2025—2026 годах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.