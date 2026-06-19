Минобр назвал число стобалльников по математике в Челябинской области

— Экзамен по математике базового и профильного уровня проходил 8 июня, его сдавали свыше 14 тысяч человек, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В 2026 году высший балл по математике профильного уровня получили выпускники из Челябинска, Миасса и Кусинского округа.