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Минобр назвал число стобалльников по математике в Челябинской области

В Челябинской области 15 выпускников сдали единый госэкзамен по профильной математике на 100 баллов. Об этом сообщили в региональном Министерстве образования и науки в пятницу, 19 июня.

Источник: Pchela.News

— Экзамен по математике базового и профильного уровня проходил 8 июня, его сдавали свыше 14 тысяч человек, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В 2026 году высший балл по математике профильного уровня получили выпускники из Челябинска, Миасса и Кусинского округа.

В Минобре напомнили, что 100 баллов на ЕГЭ в регионе также получили: 58 выпускников — по литературе, 27 — по химии, 21 — по русскому языку и трое — по истории.

Ранее стало известно о двух выпускниках из Челябинской области, набравших по 200 баллов за два предмета.