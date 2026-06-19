В Сочи открыли загородный комплекс в старорусском стиле

Загородный комплекс «Анвин Цатра» открыли в Лазаревском районе Сочи, вблизи села Харциз Второй, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Увеличение комфортных мест размещения отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Дома выполнены в деревенской стилистике, внутри мебель от местных мастеров и обязательная деталь — самовар на столе. Гостей встречает персонал в сарафанах и русских рубахах. Также для посетителей в комплексе планируют проводить мастер-классы и тематические фестивали.
«В этнокомплексах Сочи можно познакомиться с настоящими предметами быта представителей этносов, издавна проживающих на территории курорта. Также можно выбрать для отдыха стилизованные комплексы, где прикосновение к истории сочетается с современным комфортом и сервисом. В рамках нашей концепции “Выбирай Сочи-2026” гостей готовы принять и малые отели, и гостевые дома, и базы отдыха. Во многих предусмотрены комплиментарные условия размещения для семей с детьми», — отметил заместитель главы города Сергей Сомко.
В преддверии летнего сезона в Сочи также открылись экскурсионные маршруты, знакомящие гостей курорта с бытом и обычаями народов, населяющих территорию города. Так, этнографический комплекс «Шапсугский берег» в ауле Большой Кичмай рассказывает о семейных и общественных традициях адыгов-шапсугов, особенностях национального этикета и гостеприимства, старинных легендах.
Всего в Сочи летом работают более 2,1 тыс. отелей, гостиниц, санаториев, гостевых домов и глэмпингов на 142 тыс. номеров, в том числе 59 санаториев и 10 крупных гостиничных комплексов с возможностями оздоровления.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.