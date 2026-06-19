В Сочи открыли загородный комплекс в старорусском стиле

«В этнокомплексах Сочи можно познакомиться с настоящими предметами быта представителей этносов, издавна проживающих на территории курорта. Также можно выбрать для отдыха стилизованные комплексы, где прикосновение к истории сочетается с современным комфортом и сервисом. В рамках нашей концепции “Выбирай Сочи-2026” гостей готовы принять и малые отели, и гостевые дома, и базы отдыха. Во многих предусмотрены комплиментарные условия размещения для семей с детьми», — отметил заместитель главы города Сергей Сомко.