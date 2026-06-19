В Ростове спасли ипподром от застройки высотками

— Есть места, которые невозможно вычеркнуть из судьбы города, как бы ни менялись эпохи. Ростовский ипподром — именно такое. Мы сделали все, чтобы он снова стал нашим местом силы и притяжения. Главное — он сохранит свое исконное назначение, как и 130 лет назад, когда впервые был обозначен на карте города в качестве арены для скачек. Здесь не просто давали показательные выступления — это была площадка для испытаний, именно здесь выводили нашу знаменитую донскую породу лошадей. Для меня это место имеет особое значение. Это одна из первых тем, которой я лично занялся, вернувшись на малую родину. Мне было важно не дать потерять это пространство, сохранить его уникальную историю и неповторимую атмосферу. Сегодня мы сделали важнейший шаг. Ипподром станет объектом культурного наследия — достопримечательным местом. Иногда, чтобы город уверенно смотрел в будущее, нужно обернуться и бережно сохранить то, что по-настоящему дорого, — написал губернатор в своем официальном канале в МАХ.