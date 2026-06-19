В Воронеже фестиваль «Город-сад» посвятят Году единства народов России

В этом году из-за сокращения финансирования больше внимания уделят именно ландшафтной направленности (площадку проведения фестиваля расширят), а не развлекательной части форума. Тем не менее, воронежцев не оставят без выступления так понравившегося в прошлом году конного театра музея имени Шолохова, который привез свежую программу.