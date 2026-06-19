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В Воронеже фестиваль «Город-сад» посвятят Году единства народов России

Площадку фестиваля на Петровской набережной расширят.

Источник: Комсомольская правда

16-й фестиваль садов и цветов «Город-сад» (0+) пройдет в Воронеже на Петровской набережной. Посвящен ландшафтный форум в этом году будет Году единства народов России, рассказала министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер во время прямого эфира 18 июня.

В этом году из-за сокращения финансирования больше внимания уделят именно ландшафтной направленности (площадку проведения фестиваля расширят), а не развлекательной части форума. Тем не менее, воронежцев не оставят без выступления так понравившегося в прошлом году конного театра музея имени Шолохова, который привез свежую программу.