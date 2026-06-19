Основной период ЕГЭ и ОГЭ завершился в Нижегородской области

Уже с понедельника в регионе стартуют резервные дни экзаменационной кампании. Ими смогут воспользоваться участники, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на экзамене или завершить его в основной день. При этом выпускники, удаленные за использование телефона или шпаргалок, права на пересдачу в резервные сроки не имеют.