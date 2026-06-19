В Лукоянове Нижегородской области благоустроили «Казенный пруд»

Общественное пространство «Казенный пруд», благоустроенное в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», открыли в Лукоянове Нижегородской области в День России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Казенный пруд для Лукоянова — не просто водоем, а место с богатой историей, которое переживало и период расцвета, и время запустения. Благодаря участию в федеральном конкурсе любимое место лукояновцев получило новую жизнь. Здесь можно отдыхать всей семьей, заниматься спортом, проводить культурные мероприятия и наслаждаться природой. Сегодня это настоящая жемчужина на карте нашего округа. Место комфортного отдыха не только для местных жителей, но и для наших гостей», — подчеркнул глава округа Игорь Синцов.
На территории уложили тротуары из брусчатки, асфальтобетонное покрытие и дощатый настил, построили зоны отдыха, кафе, четыре кемпинговых домика, лодочную станцию, пункт проката спортивного инвентаря, сцену, лекторий, пять торговых павильонов, обустроили пляж и сделали освещение. Также установлены скамейки, урны, качели, парковые кресла, столы, шезлонги, санитарные модули, мангалы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.