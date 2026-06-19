В Лукоянове Нижегородской области благоустроили «Казенный пруд»

«Казенный пруд для Лукоянова — не просто водоем, а место с богатой историей, которое переживало и период расцвета, и время запустения. Благодаря участию в федеральном конкурсе любимое место лукояновцев получило новую жизнь. Здесь можно отдыхать всей семьей, заниматься спортом, проводить культурные мероприятия и наслаждаться природой. Сегодня это настоящая жемчужина на карте нашего округа. Место комфортного отдыха не только для местных жителей, но и для наших гостей», — подчеркнул глава округа Игорь Синцов.