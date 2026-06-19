Народные приметы на 20 июня: сегодня нельзя купаться с распущенными волосами

По народному календарю сегодня Федот Урожайник. В это время сеяли рожь — один из важнейших злаков, от урожая которого зависело благополучие людей. Если день был жарким, отправлялись купаться на озеро или реку. По поверьям, это было безопасно, поскольку купальщиков оберегал святой Феодот: он обрезал серпом волосы русалкам, чтобы они не пугали взрослых и детей. Под запретом было купание с распущенными волосами. По поверьям, Феодот мог перепутать девушку с русалкой и отсечь ей косы. Хозяйки устраивали в этот день большую стирку. Белье специально копили, чтобы постирать в Федотов день. Считалось: чем больше белья перестираешь, тем больше достатка и благополучия придет в дом.