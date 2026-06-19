Работа ИМЕТ РАН по выращиванию кости в космосе вошла в ежегодник NASA

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Научная разработка Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова (ИМЕТ) РАН вошла в ежегодный отчет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), который охватывает достижения ученых со всего мира, касающиеся работ на Международной космической станции (МКС) за 2025 год. Исследование посвящено созданию 3D-аналогов костной ткани в условиях космоса, сообщили ТАСС в пресс-службе ИМЕТ.
«NASA включило разработку ИМЕТ РАН в престижный ежегодный отчет Annual Highlights of Results from the International Space Station за 2025 год. В разделе “Левитирующий рост костей” отмечено исследование российских ученых по созданию 3D-аналогов костной ткани в условиях микрогравитации в рамках эксперимента “Магнитный 3D-биопринтер” на борту российского сегмента МКС. Автором исследования и руководителем проекта выступил директор ИМЕТ РАН, член-корреспондент РАН Владимир Комлев и коллеги», — отметили в пресс-службе.
Эксперимент, поддержанный грантом Российского научного фонда, стал первым в мире случаем синтеза трехмерных аналогов костной ткани непосредственно на борту МКС. Сборку образцов проводил российский космонавт Олег Скрипочка с помощью магнитного биоассемблера — устройства, где под действием магнитных полей из отдельных молекул формируется полноценная ткань. В качестве контроля аналогичный эксперимент был проведен на Земле в идентичных условиях, но при обычной земной гравитации.
В невесомости — более упорядоченно.
В установку поместили неорганический буфер с порошком фосфата кальция: вещества, близкого по составу к минеральному компоненту кости и обладающего высокой биосовместимостью. За двое суток как на МКС, так и на Земле сформировались образцы размером около 5 мм. Именно такие трансплантаты сегодня широко востребованы в хирургии и стоматологии.
После доставки на Землю ученые ИМЕТ РАН детально изучили микроструктуру образцов. Оказалось, что материал, выращенный в невесомости, имеет более упорядоченную кристаллическую решетку, чем земной аналог, поскольку кристаллы фосфата кальция росли с одинаковой скоростью во всех направлениях благодаря отсутствию гравитационного влияния. Такая регулярная структура создает идеальную платформу для прикрепления живых клеток, что должно ускорить регенерацию кости.
Биологи проверили эффективность имплантатов на лабораторных крысах с дефектом черепа. Через три месяца после установки вокруг обоих типов образцов начали появляться отдельные клетки новой костной ткани. Однако к пятому месяцу разница стала очевидной: земные имплантаты дали лишь тонкие ободки и редкие островки новой кости, тогда как вокруг космических образцов сформировались широкие ободки костной ткани, что свидетельствует о значительно более активном восстановлении.
«Результаты этой работы наглядно продемонстрировали научную новизну и актуальность фундаментальных исследований в космосе. Разработанные “космические” материалы могут использоваться для замещения и регенерации дефектов костной ткани как на Земле, так и в длительных космических миссиях», — отметил Комлев.
Разработка, по мысли ее авторов, решает двойную задачу. В перспективе космонавты в дальних экспедициях смогут изготавливать имплантаты прямо на борту для лечения переломов и травм. Одновременно технология открывает путь к созданию нового поколения костных трансплантатов для земной медицины.
Признание роли российской науки.
Включение в ежегодник NASA, как подчеркнули в ИМЕТ, является признанием того, что российская фундаментальная наука сохраняет лидирующие позиции в области материаловедения и биомедицины. В отчете NASA отмечается, что в 2025 году на МКС было проведено более 750 исследований, и работа российских ученых заняла достойное место среди них.
В исследовании, помимо ИМЕТ РАН, принимали участие сотрудники госкорпорации «Роскосмос», МГУ им. М. В. Ломоносова, Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра радиологии, НИТУ МИСИС, лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и Казанского федерального университета.