Работа ИМЕТ РАН по выращиванию кости в космосе вошла в ежегодник NASA

В установку поместили неорганический буфер с порошком фосфата кальция: вещества, близкого по составу к минеральному компоненту кости и обладающего высокой биосовместимостью. За двое суток как на МКС, так и на Земле сформировались образцы размером около 5 мм. Именно такие трансплантаты сегодня широко востребованы в хирургии и стоматологии.