В студенческих общежитиях Петербурга не хватает мест

Он отметил, что не все вузы имеют достаточный запас мест в общежитиях. Но в Петербурге создаются межвузовские студенческие городки, которые помогают решать проблему. Плюс к этому, некоторые вузы резервируют места в студенческих гостиницах города для обучающихся на платной основе.