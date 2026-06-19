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В студенческих общежитиях Петербурга не хватает мест

Об этом заявил ректор СПбГУПТД.

Источник: Аргументы и факты

В студенческих общежитиях Петербурга отмечен дефицит мест. Об этом сообщил журналистам ректор государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

Он отметил, что не все вузы имеют достаточный запас мест в общежитиях. Но в Петербурге создаются межвузовские студенческие городки, которые помогают решать проблему. Плюс к этому, некоторые вузы резервируют места в студенческих гостиницах города для обучающихся на платной основе.

Глава комитета Петербурга по науке и высшей школе Андрей Максимов добавил, что вузы в последние годы вводят новые общежития. А с 2012 года в городе реализуется программа доходных домов. «ГосЖилФонд» сдаёт вузам помещения в своих доходных домах по договорам аренды, пишет Piter.tv.

В Смольном отмечают, что по итогам 2025 года из общего числа студентов в вузы Петербурга поступили 77% иногородних.