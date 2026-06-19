В Дмитрове Подмосковья прошел масштабный фестиваль ГТО

Мероприятие объединило жителей разных возрастов — от 6 до 70 лет. В программу фестиваля вошли нормативы, направленные на оценку силы, выносливости, гибкости и общей физической формы. Участники выполняли бег на дистанции от 1 до 3 км, прыжки в длину, упражнения на пресс, наклон вперед, подтягивания, отжимания, а также рывок гири весом 16 кг.