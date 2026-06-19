В Дмитрове Подмосковья прошел масштабный фестиваль ГТО

Спортивный фестиваль ГТО прошел на стадионе «Торпедо» в Дмитрове Московской области при поддержке государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Мероприятие объединило жителей разных возрастов — от 6 до 70 лет. В программу фестиваля вошли нормативы, направленные на оценку силы, выносливости, гибкости и общей физической формы. Участники выполняли бег на дистанции от 1 до 3 км, прыжки в длину, упражнения на пресс, наклон вперед, подтягивания, отжимания, а также рывок гири весом 16 кг.
Кроме индивидуальных зачетов, в рамках фестиваля прошли неофициальные соревнования между коллективами предприятий и учреждений Дмитровского округа. Дополнением к спортивной программе стала просветительская часть. Музей-заповедник «Дмитровский кремль» организовал уютный лекторий, где сотрудники музея рассказали участникам об истории зарождения спорта в округе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.