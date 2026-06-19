Более 500 семей Белгородской области получили региональный маткапитал

Получить региональный материнский капитал могут женщины, которые зарегистрированы на территории Белгородской области не менее одного года. Выплата предоставляется при рождении третьего и последующих детей. В отдельных случаях право на нее может получить отец ребенка. При этом доход семьи при назначении поддержки не учитывается.