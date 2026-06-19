Более 500 семей Белгородской области получили региональный маткапитал

Региональный материнский капитал в 2026 году получили 508 семей Белгородской области, сообщили в министерстве социальной защиты населения и труда региона. Мера поддержки доступна по национальному проекту «Семья».
Получить региональный материнский капитал могут женщины, которые зарегистрированы на территории Белгородской области не менее одного года. Выплата предоставляется при рождении третьего и последующих детей. В отдельных случаях право на нее может получить отец ребенка. При этом доход семьи при назначении поддержки не учитывается.
Размер регионального материнского капитала составляет 150 тыс. рублей. Использовать средства можно после того, как ребенку исполнится один год. Деньги разрешается направить на улучшение жилищных условий: покупку или строительство жилья, ремонт жилого помещения по месту проживания ребенка, приобретение строительных материалов, погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам. Также средства можно использовать для покупки и установки газоиспользующего, отопительного и электрооборудования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.