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Министр рассказал, почему для концертов в честь 80-летия Калининградской области не могли выбрать ничего кроме «Ростех Арены»

Такой выбор связан с количеством зрителей, которое может вместить площадка.

Концерты 3−5 июля, посвященные 80-летию региона, пройдут на «Ростех Арене», где выступят многие коллективы, в том числе Олег и Родион Газмановы, группы «Браво», Burito и др. Выбор площадки объяснил во время прямого эфира 19 июня министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

— Предупрежу всевозможные спекуляции по поводу того, что надо было выбрать другую площадку. Ни одна из площадок, которые есть в Калининградской области не позволяет вместить с точки зрения безопасности такое количество людей — 29 тысяч человек [ежедневно] — как «Ростех Арена». Будь то площадь Центральная или площадь Победы. Все равно везде есть ограничения с точки зрения безопасности и с точки зрения размещения количества людей, — сказал министр.

Он отметил, что на «Ростех Арене» зрителям будет комфортно: будут задействованы трибуны, а поле стадиона укроют, чтобы превратить его в танцпол: «Каждый решит, где ему удобно находиться и комфортно находиться».

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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