Министр рассказал, почему для концертов в честь 80-летия Калининградской области не могли выбрать ничего кроме «Ростех Арены»

— Предупрежу всевозможные спекуляции по поводу того, что надо было выбрать другую площадку. Ни одна из площадок, которые есть в Калининградской области не позволяет вместить с точки зрения безопасности такое количество людей — 29 тысяч человек [ежедневно] — как «Ростех Арена». Будь то площадь Центральная или площадь Победы. Все равно везде есть ограничения с точки зрения безопасности и с точки зрения размещения количества людей, — сказал министр.