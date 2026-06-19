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После проверки прокуратуры ростовским медикам перечислили миллион рублей недоплаченных надбавок

Медикам в Ростове выплатили более миллиона рублей недополученных надбавок.

Источник: Комсомольская правда

Медикам в Ростове выплатили более миллиона рублей недополученных надбавок. Это произошло после того, как прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону проверила соблюдение трудовых прав в одном из городских медучреждений. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Выяснилось, что среднему медперсоналу начисляли зарплату без учета положенных надбавок. После вмешательства надзорного ведомства ошибку исправили.

В итоге медицинским работникам перечислили недополученные выплаты. Общая сумма составила более одного миллиона рублей.

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