Почти 6,5 тысяч транспортных средств перемещены на спецстоянку в Нижнем Новгороде за год.

6 тысяч 496 транспортных средств перемещены на специальную стоянку в Нижнем Новгороде за 2025 год. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта Гордумы 19 июня.
По словам директора МКУ «Центр организации дорожного движения» Андрея Шекунова, 4 тысячи 215 машин были перемещены на бесплатной основе при проведении городских мероприятий, для оказания помощи коммунальным службам при уборке снега на улицах и при благоустройстве города, а 1 тысяча 515 — эвакуированы совместно с Госавтоинспекцией за нарушения Правил дорожного движения на муниципальную спецстоянку, расположенную на улице Деловой, 3.
Также регулярно эвакуируется брошенный и разукомплектованный транспорт. В прошлом году перемещены 106 автомобилей.
«В настоящее время на территории стоянки хранятся 260 транспортных средств, включая 201 брошенное и разукомплектованное, 59 — задержанных и арестованных в рамках административного делопроизводства, а также восемь электровелосипедов», — рассказал Шекунов.
Напомним, более тысячи постановлений по скрытым номерам выписано AI‑системой в Нижнем Новгороде с начала 2026 года.