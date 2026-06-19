Почти 6,5 тысяч транспортных средств перемещены на спецстоянку в Нижнем Новгороде за год.

По словам директора МКУ «Центр организации дорожного движения» Андрея Шекунова, 4 тысячи 215 машин были перемещены на бесплатной основе при проведении городских мероприятий, для оказания помощи коммунальным службам при уборке снега на улицах и при благоустройстве города, а 1 тысяча 515 — эвакуированы совместно с Госавтоинспекцией за нарушения Правил дорожного движения на муниципальную спецстоянку, расположенную на улице Деловой, 3.