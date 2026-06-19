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Власти ищут подрядчика для благоустройства привокзального сквера в Железнодорожном

На эти цели выделили 10,8 миллиона рублей.

Власти ищут подрядчика для благоустройства привокзального сквера в Железнодорожном. На эти цели выделили 10,8 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Территория находится рядом с городской площадью. Победителю торгов предстоит снять старое покрытие и уложить новое из брусчатки. Также там установят скамейки, урны и освещение.

Подрядчика определят 1 июля. Работы необходимо выполнить до 31 декабря.

Масштабную программу ревитализации в Железнодорожном запустили в 2019 году. В историческом центре отремонтировали десятки домов, привели в порядок территорию вокруг, благоустроили площадь. В посёлке продолжают ремонтировать довоенные дома и старинные сооружения.