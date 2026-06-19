Юрий Станкевич объяснил, почему цены на бензин могут отличаться на разных АЗС

По словам Юрия Станкевича, на сегодняшний день правительство использует все инструменты для замедления роста цен на топливо. Кроме того, власти работают над тем, чтобы на рынке не возникало дефицита товара.
На разных заправках замечают отличие цен на бензин. Как объясняет зампредседателя комитета по энергетике, дело в том, что крупные компании, которые добывают и перерабатывают нефть, например «Роснефть» или «Лукойл», сглаживают колебания оптовых цен. В то время как независимые АЗС вынуждены закупать топливо по рыночным ценам, которые могут быть выше.
Также к возможным причинам относится стоимость транспортировки топлива от НПЗ до конкретной заправки. Она может существенно различаться в зависимости от региона и удаленности. Сильнее всего это влияет на ценообразование у независимых сетей, которые не имеют собственных НПЗ и логистических мощностей.
Кроме того, низкая стоимость бензина на заправке может нивелироваться продажами на других точках, расположенных рядом. Например, крупные сети часто используют топливо как инструмент привлечения клиентов к сопутствующим товарам в магазине, кафе или на мойке, устанавливая более низкие цены.
Среди инструментов, которые ФАС использует для регулирования топливного рынка, Юрий Станкевич выделил то, что ФАС совместно с Минэнерго устанавливает минимальный порог обязательных продаж топлива на бирже. Это делается для обеспечения доступа к топливу для независимых АЗС и поддержания конкуренции. Также ведомство отслеживает динамику розничных и оптовых цен — если обнаруживаются признаки необоснованного завышения цен или картельного сговора, то инициируется расследование.
Также по результатам проверок Федеральная антимонопольная служба может выдавать компаниям предписания о прекращении нарушений и снижении цен. Так, за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрены значительные оборотные штрафы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в минэнерго высказались по поводу дефицита бензина в Нижегородской области.