Юрий Станкевич объяснил, почему цены на бензин могут отличаться на разных АЗС

На разных заправках замечают отличие цен на бензин. Как объясняет зампредседателя комитета по энергетике, дело в том, что крупные компании, которые добывают и перерабатывают нефть, например «Роснефть» или «Лукойл», сглаживают колебания оптовых цен. В то время как независимые АЗС вынуждены закупать топливо по рыночным ценам, которые могут быть выше.