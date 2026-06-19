Какой сегодня праздник: Международный день тенниса

Праздник мыльных пузырей призван напомнить о радости простых детских забав и подарить хорошее настроение. Дата 20 июня была выбрана в честь основания «Всемирного союза любителей мыльных пузырей» в 1986 году. С тех пор в этот день люди во всём мире устраивают фестивали, конкурсы и просто запускают мыльные пузыри. Мыльные пузыри — одна из старейших детских забав. Их история уходит корнями в глубокую древность: мыло и первые мыльные пузыри использовались не только для развлечения, но и в ритуальных целях. В наше время мыльные пузыри — одна из самых продаваемых игрушек в мире. Мыльные пузыри символизируют мечту, лёгкость и мимолётность. Они напоминают о том, что нужно ценить каждый момент, радоваться простым вещам и не бояться мечтать. Наблюдение за разноцветными шарами, которые парят в воздухе и переливаются на солнце, помогает снизить стресс и улучшить настроение.