Какой сегодня праздник: Международный день тенниса

Международный день тенниса отмечается 20 июня. Этот праздник посвящён реал-теннису — историческому виду спорта, который стал переходным этапом между французским jeu de paume и современным большим теннисом. Дата 20 июня выбрана не случайно: в этот день в 1789 году около 600 человек принесли присягу на теннисном корте возле Версальского дворца. Это событие, известное как «Клятва в зале для игры в мяч», стало ключевым моментом в начале Великой французской революции. Цель Международного дня тенниса — популяризировать и сохранить реал-теннис как самостоятельный вид спорта, а также мотивировать людей играть в теннис на закрытых кортах.
Праздник мыльных пузырей призван напомнить о радости простых детских забав и подарить хорошее настроение. Дата 20 июня была выбрана в честь основания «Всемирного союза любителей мыльных пузырей» в 1986 году. С тех пор в этот день люди во всём мире устраивают фестивали, конкурсы и просто запускают мыльные пузыри. Мыльные пузыри — одна из старейших детских забав. Их история уходит корнями в глубокую древность: мыло и первые мыльные пузыри использовались не только для развлечения, но и в ритуальных целях. В наше время мыльные пузыри — одна из самых продаваемых игрушек в мире. Мыльные пузыри символизируют мечту, лёгкость и мимолётность. Они напоминают о том, что нужно ценить каждый момент, радоваться простым вещам и не бояться мечтать. Наблюдение за разноцветными шарами, которые парят в воздухе и переливаются на солнце, помогает снизить стресс и улучшить настроение.
Всемирный день Wi‑Fi подчеркивает важность беспроводного интернета в современном мире. Праздник инициирован Wi‑Fi Alliance (Альянсом беспроводных широкополосных сетей) — организацией, занимающейся разработкой и стандартизацией технологий Wi‑Fi с 1999 года. Технология была разработана в 1997 году в лаборатории радиоастрономии в Австралии, автор изобретения — инженер Джон О’Салливан. Аббревиатура Wi‑Fi расшифровывается как Wireless Fidelity («беспроводная верность»).