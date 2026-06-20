В Омской области назвали лучшего врача года

В разные годы врач участвовал в работе инфекционного госпиталя в период пандемии COVID-19, а в 2022 году в составе омских медиков выезжал в Донбасс для организации эвакуации и лечения тяжёлых пациентов. Там он участвовал в консилиумах и сложных операциях, отбирая пациентов для высокотехнологичной помощи в Омске.