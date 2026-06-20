В Омской области назвали лучшего врача года

Лучшим врачом Омской области в этом году признан заведующий отделением гнойной остеологии Клинического медико-хирургического центра Сергей Лысенко. Он также стал победителем регионального конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший хирург». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.
В профессии Сергей Владимирович работает почти 30 лет. Он возглавляет одно из самых сложных направлений в хирургии — лечение гнойных заболеваний костей, требующих высокой точности и большого опыта. Ежегодно под его руководством помощь получают более 700 пациентов.
В разные годы врач участвовал в работе инфекционного госпиталя в период пандемии COVID-19, а в 2022 году в составе омских медиков выезжал в Донбасс для организации эвакуации и лечения тяжёлых пациентов. Там он участвовал в консилиумах и сложных операциях, отбирая пациентов для высокотехнологичной помощи в Омске.
В 2023 году Сергей Лысенко стал лауреатом премии «Народный герой» в номинации «Самоотверженность». Нынешняя награда стала признанием его многолетней работы и профессионального вклада в развитие хирургии региона.