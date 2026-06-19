Геннадий Зюганов заявил, что липецкий облсовет «надо отзывать»

«Меня потрясло известие из Липецка. Как такое возможно: в липецкой Думе, когда наша фракция внесла это обращение, “Единая Россия” не захотела голосовать и поддерживать. Я полагаю, что они скатились до уровня бандеровцев и нацистов. Я обращаюсь к липецким гражданам: вы не можете терпеть тех, кто выступает против обращения руководства страны и против всемирного призыва сплотиться в борьбе с нацизмом и фашизмом. Это вызов всем, каждому человеку в нашей державе. Я уверен, что отреагирует и правоохранительная система», — цитирует господина Зюганова пресс-служба обкома.