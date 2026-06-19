В подмосковном Голицыне построят поликлинику

Новую поликлинику построят в Голицыне Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы ведут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Четырехэтажное здание возведут взамен старой поликлиники, которая расположена на первом этаже жилого дома. Новое медучреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену, в том числе на прием 100 детей. В поликлинике откроют отделения терапии и педиатрии, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, стоматологию, а также блок неотложной помощи.
Готовность объекта оценивается в 30%. После завершения основных работ специалисты благоустроят прилегающую территорию: проведут озеленение и создадут парковку на 38 машин. Завершить строительство планируют в конце 2027 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.